Президент Ильхам Алиев: Прошлый год ознаменовался очень динамичным характером азербайджано-российских отношений

Прошлый год ознаменовался очень динамичным характером азербайджано-российских отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

"Было несколько встреч на уровне президентов, также вы посещали Азербайджан, ваш коллега посещал Россию. Были взаимные визиты председателей правительств и председателей парламентов наших стран, не считая уже визитов других официальных лиц, что говорит о том, что отношения полноценно развиваются, решается очень много важных вопросов, и мы вступаем в нынешний год, я думаю, с хорошим заделом", - подчеркнул глава государства.