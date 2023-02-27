Президент Ильхам Алиев: В неделю выполняются 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков

Восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов граждан Азербайджана и России.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Подчеркнув, что в неделю выполняются 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков, глава государства сказал: "То есть, это, я думаю, рекордное достижение, говорящее о том, что граждане наших стран с большим удовольствием посещают друг друга".