https://news.day.az/officialchronicle/1541994.html Президент Ильхам Алиев: В неделю выполняются 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков
Президент Ильхам Алиев: В неделю выполняются 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков
Восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов граждан Азербайджана и России.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
Подчеркнув, что в неделю выполняются 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков, глава государства сказал: "То есть, это, я думаю, рекордное достижение, говорящее о том, что граждане наших стран с большим удовольствием посещают друг друга".
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