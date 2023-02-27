Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

"Думаю, что Россия как наш друг, союзник и сосед имеет особую роль в деле содействия в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В прошлом году были предприняты важные усилия в этом направлении, были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, а именно, взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран", - подчеркнул глава государства.