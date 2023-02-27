Президент Ильхам Алиев: Мы настроены конструктивно работать с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды

Принятые документы в октябре прошлого года в Праге и Сочи являются тем фундаментом, которые и могут быть использованы для того, чтобы выйти на мирный договор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Глава государства сказал: "Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа, с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир".

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что результаты визита, как всегда, будут позитивными.