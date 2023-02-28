https://news.day.az/officialchronicle/1542310.html Утвержден Национальный план по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем и финансированием терроризма
Утвержден Национальный план по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем и финансированием терроризма
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Национального плана действий по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма на 2023-2025 годы".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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