Утвержден Национальный план по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем и финансированием терроризма

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Национального плана действий по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма на 2023-2025 годы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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