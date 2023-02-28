https://news.day.az/officialchronicle/1542314.html Назначен председатель Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики - Распоряжение
Назначен председатель Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении С.И.Бекташи председателем Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Саадат Инаят гызы Бекташи назначена председателем Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре