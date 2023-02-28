Назначен председатель Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении С.И.Бекташи председателем Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Саадат Инаят гызы Бекташи назначена председателем Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.