Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оставил Движению неприсоединения хорошее наследие за четыре года своего председательства

Азербайджан оставил Движению неприсоединения хорошее наследие за четыре года своего председательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 28 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с вице-президентом Кубы Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в нынешнем году завершается председательство нашей страны в Движении неприсоединения, и Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года. В этом контексте глава государства привлек внимание к институционализации организации, созданию ее парламентской и молодежной сетей и другим инициативам Азербайджана.