Внесены изменения в указ о градостроительной деятельности на освобожденных территориях

Президент Ильхам Алиев подписал Указ О внесении изменений в Указ от 18 марта 2021 года № 1304 "О некоторых вопросах, связанных с управлением в области градостроительной деятельности на освобожденных от оккупации территориях".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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