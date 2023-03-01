https://news.day.az/officialchronicle/1542528.html Внесены изменения в указ о градостроительной деятельности на освобожденных территориях
Внесены изменения в указ о градостроительной деятельности на освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев подписал Указ О внесении изменений в Указ от 18 марта 2021 года № 1304 "О некоторых вопросах, связанных с управлением в области градостроительной деятельности на освобожденных от оккупации территориях".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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