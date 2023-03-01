https://news.day.az/officialchronicle/1542540.html Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи
Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи
Между Азербайджаном и Международной организацией по миграции существуют очень тесные связи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая генерального директора Международной организации по миграции Антонио Виторино.
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