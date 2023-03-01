https://news.day.az/officialchronicle/1542653.html Назначен начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азербайджана
Назначен начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азербайджана
Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Сабина Гаджиева назначена начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана, передает Day.Az.
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