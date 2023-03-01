https://news.day.az/officialchronicle/1542659.html Ферган Новрузов назначен первым заместителем директора Центра Гейдара Алиева
Ферган Новрузов назначен первым заместителем директора Центра Гейдара Алиева
Распоряжением Президента Ильхама Алиева Ферган Новрузов назначен первым заместителем директора Центра Гейдара Алиева.
Как сообщает в среду Day.Az, Ферган Новрузов до этого назначения работал советником директора Центра Гейдара Алиева.
В 2009 году он окончил Бакинский государственный университет. В 2011 году получил степень магистра политических наук в Страсбургском университете, а в 2012 году - магистра права в том же университете. В 2017-2020 годах работал директором юридического департамента Международного банка Азербайджана.
Является членом Коллегии адвокатов Азербайджана.
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