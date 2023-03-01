Распоряжением Президента Ильхама Алиева Ферган Новрузов назначен первым заместителем директора Центра Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Day.Az, Ферган Новрузов до этого назначения работал советником директора Центра Гейдара Алиева.

В 2009 году он окончил Бакинский государственный университет. В 2011 году получил степень магистра политических наук в Страсбургском университете, а в 2012 году - магистра права в том же университете. В 2017-2020 годах работал директором юридического департамента Международного банка Азербайджана.

Является членом Коллегии адвокатов Азербайджана.