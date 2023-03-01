Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха

Я вспоминаю свои визиты в Узбекистан с большой теплотой. С большой любовью вспоминаю то гостеприимство, которое было оказано.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 марта на встрече с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Выразив благодарность за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха, глава государства сказал: "Это первый иностранный проект, который финансируется иностранным государством. Это школа, которую Вы лично дарите бывшим беженцам. Мы очень за это благодарны. Азербайджанский народ это высоко ценит. Строительство идет успешно. Дай Бог, в этом году будем вместе отмечать", - добавил глава государства.