В нефтегазовой области Узбекистан готовит большой проект с SOCAR

В нефтегазовой области с SOCAR большой проект мы готовим, сейчас технико-экономическое обоснование готовится, я думаю, что ТЭО на проект тоже будет потихонечку продвигаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Баку.

Кроме того, президент Узбекистана отметил, что скоро будет серьезный результат по автомобилестроению.

"Это новые наши марки, наши автомобили, производство начнется в этом марте и в сентябре - 3 тысячи и 7 тысяч. Это совершенно другая марка, другое качество. Второе, мы договаривались о хлопковом кластере. Обе наши команды уже договорились. Есть выделенные земли. Я думаю, что здесь мы тоже добьемся тех результатов, о которых говорили. В шелководстве у нас было очень много проблем, но, я думаю, они очень хорошо решаются. Руководители наших шелководческих предприятий мне докладывают, что они работают как у себя дома, говорят: для нас создают все условия как дома. Мне докладывали, что по машиностроению тоже все вопросы, преференции на уровне парламента решаются. Это уже говорит о том, что в перспективе у нас будет очень много совместных проектов в этих отраслях тоже", - сказал Мирзиёев.