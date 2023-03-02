https://news.day.az/officialchronicle/1542764.html В Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
В Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.
Как сообщает в четверг Day.Az, в саммите принимают участие представители около 70 стран.
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