https://news.day.az/officialchronicle/1542798.html Президент Ильхам Алиев: Мое предложение о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН получило большую поддержку
Президент Ильхам Алиев: Мое предложение о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН получило большую поддержку
Мое предложение о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН получило большую поддержку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.
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