Президент Ильхам Алиев: Решения ведущих международных организаций либо не выполняются, либо применяются двойные стандарты

Решения ведущих международных организаций либо не выполняются, либо применяются двойные стандарты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

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