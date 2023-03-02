Президент Ильхам Алиев: Мы призываем Францию извиниться за кровавые колониальные преступления и акты геноцида

Мы призываем Францию извиниться за кровавые колониальные преступления и акты геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

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