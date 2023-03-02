https://news.day.az/officialchronicle/1542818.html Президент Ильхам Алиев: Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен
Президент Ильхам Алиев: Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен
Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.
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