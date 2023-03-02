Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выделяет 1 миллион долларов Африке и малым островным развивающимся государствам на восстановление после пандемии COVID-19

Азербайджан, как первый донор, выделяет 1 миллион долларов Африке и малым островным развивающимся государствам на восстановление после пандемии COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

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