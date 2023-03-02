https://news.day.az/officialchronicle/1542907.html Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Президентского совета Ливии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Президентского совета Ливии - ФОТО
2 марта Президент Азербайджанcкой Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Юнисом Аль-Манфи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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