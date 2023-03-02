https://news.day.az/officialchronicle/1542910.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Алжира - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Алжира - ФОТО
2 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Алжирской Народной Демократической Республики Айманом Бенабдеррахманом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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