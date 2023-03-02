Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Алжира

2 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Алжирской Народной Демократической Республики Айманом Бенабдеррахманом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется