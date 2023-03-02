Президент Ильхам Алиев принял Президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

2 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Чабу Кёрёши.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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