https://news.day.az/officialchronicle/1542935.html Президент Ильхам Алиев принял Президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял Президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - ФОТО
2 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Чабу Кёрёши.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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