Президент Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном находится на высоком уровне

Политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном находится на высоком уровне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Республики Туркменистан Сердаром Бердымухамедовым.

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