https://news.day.az/officialchronicle/1542953.html Президент Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном находится на высоком уровне
Президент Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном находится на высоком уровне
Политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном находится на высоком уровне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Республики Туркменистан Сердаром Бердымухамедовым.
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