https://news.day.az/officialchronicle/1542988.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии
Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси.
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