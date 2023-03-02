Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси.

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