https://news.day.az/officialchronicle/1542995.html Президент Ильхам Алиев: Мецаморская АЭС создает большую ядерную угрозу для всего региона
Президент Ильхам Алиев: Мецаморская АЭС создает большую ядерную угрозу для всего региона
Мецаморская АЭС создает большую ядерную угрозу для всего региона.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси.
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