Президент Ильхам Алиев: Мецаморская АЭС создает большую ядерную угрозу для всего региона

Мецаморская АЭС создает большую ядерную угрозу для всего региона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси.

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