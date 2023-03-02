От имени Президента Ильхама Алиева дан прием в честь участников Саммита Контактной группы Движения неприсоединения

2 марта от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан прием в честь глав государств и правительств, руководителей международных организаций, участвующих в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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