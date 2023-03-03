https://news.day.az/officialchronicle/1543321.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Греции
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Греции
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Греции Катерине Сакелларопулу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирского и грузового поездов близ города Лариса.
В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Греции, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме.
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