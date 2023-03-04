Внесены изменения в Положение о Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Указ №1510 Президента Азербайджанской Республики от 22 декабря 2021 года "Об утверждении Положения о Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, структуры, численности военных и гражданских служащих, а также перечня обязанностей высшего офицерского состава агентства".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в указе говорится:
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:
1. Утвердить изменения в Указ Президента Азербайджанской Республики № 1510 от 22 декабря 2021 года "Об утверждении Положения о Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, структуры агентства, численности военных и гражданских служащих, а также перечня высших офицерских должностей" (Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2021 г., № 12, ст. 1375).
2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа"
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