https://news.day.az/officialchronicle/1543962.html Президент Ильхам Алиев: Расширилась повестка азербайджано-венгерских отношений
Президент Ильхам Алиев: Расширилась повестка азербайджано-венгерских отношений
Расширилась повестка азербайджано-венгерских отношений.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.
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