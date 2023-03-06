За плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджана группа женщин награждена медалью "Терегги"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы азербайджанских женщин медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.