https://news.day.az/officialchronicle/1544032.html Президент Ильхам Алиев принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу
6 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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