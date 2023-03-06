Президент Ильхам Алиев принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу

6 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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