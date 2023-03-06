https://news.day.az/officialchronicle/1544098.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские женщины достойно справились со своими задачами в судьбоносные моменты нашего прошлого
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские женщины достойно справились со своими задачами в судьбоносные моменты нашего прошлого
Азербайджанские женщины достойно справились со своими обязанностями в судьбоносные моменты нашего прошлого.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева в адрес азербайджанских женщин с 8 Марта - Международным женским днем.
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