Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские женщины вносят особый динамизм и гармонию в развитие нашего общества

Азербайджанские женщины вносят особый динамизм и гармонию в развитие нашего общества.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева, адресованном азербайджанским женщинам в связи с 8 Марта - Международным женским днем.

Новость обновляется