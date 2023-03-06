https://news.day.az/officialchronicle/1544101.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан привержен Брюссельской мирной повестке
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан привержен Брюссельской мирной повестке
Азербайджан привержен Брюссельской мирной повестке дня.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 6 марта специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Глава государства с удовлетворением вспомнил встречу с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности и подчеркнул приверженность нашей страны брюссельской мирной повестке дня.
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