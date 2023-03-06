Президент Ильхам Алиев: Наши самоотверженные матери воспитывают детей, для которых Родина так же дорога и священна, как мать

Наши самоотверженные матери воспитывают детей, для которых Родина так же дорога и священна, как мать.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева, адресованном азербайджанским женщинам в связи с 8 Марта - Международным женским днем.

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