https://news.day.az/officialchronicle/1544114.html Президент Ильхам Алиев: Наши самоотверженные матери воспитывают детей, для которых Родина так же дорога и священна, как мать
Президент Ильхам Алиев: Наши самоотверженные матери воспитывают детей, для которых Родина так же дорога и священна, как мать
Наши самоотверженные матери воспитывают детей, для которых Родина так же дорога и священна, как мать.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева, адресованном азербайджанским женщинам в связи с 8 Марта - Международным женским днем.
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