Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Болгарии в Азербайджане

7 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Болгарии в Азербайджане Руслана Стоянова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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