Президент Ильхам Алиев: Одна из основных тем текущего сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией относится к энергетической сфере

Одна из основных тем текущего сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией относится к энергетической сфере.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджане Руслана Стоянова.

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