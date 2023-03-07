https://news.day.az/officialchronicle/1544394.html Фонду возрождения Карабаха переданы новые полномочия
Фонду возрождения Карабаха переданы новые полномочия
Президент Ильхам Алиев подписал Указ О внесении изменений в "Устав Фонда возрождения Карабаха".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в связи с вопросами, касающимися направлений деятельности, с согласия Президента Азербайджана Фонду были предоставлены полномочия для создания юридического лица публичного права и учреждения субъекта медиа.
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