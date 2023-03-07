https://news.day.az/officialchronicle/1544397.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Президента Тимор-Лесте Жозе Рамуша Орту - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Президента Тимор-Лесте Жозе Рамуша Орту - ФОТО
7 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Президента Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамуша Орту.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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