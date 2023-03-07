Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Президента Тимор-Лесте Жозе Рамуша Орту

7 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Президента Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамуша Орту.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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