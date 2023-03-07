Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с Китаем является одним из главных приоритетов во внешней политике Азербайджана

Сотрудничество с Китаем является одним из главных приоритетов во внешней политике Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая специального представителя правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.

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