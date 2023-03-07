https://news.day.az/officialchronicle/1544470.html Президент Ильхам Алиев: Выделение Китаем Азербайджану вакцин во время пандемии является наглядным примером нашей дружбы
Президент Ильхам Алиев: Выделение Китаем Азербайджану вакцин во время пандемии является наглядным примером нашей дружбы
Выделение Китаем Азербайджану вакцин во время пандемии является наглядным примером нашей дружбы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая специального представителя правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре