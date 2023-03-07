Президент Ильхам Алиев: Визит Президента Тимор-Лесте в Азербайджан - важный шаг, который обеспечит успешное продолжение дружественных связей между нашими странами

Действительно, впервые в истории Президент Тимор-Лесте совершает визит в Азербайджан. Уверен, что это - важный шаг, который обеспечит успешное продолжение дружественных связей, плодотворного сотрудничества между двумя странами и нашего партнерства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Президента Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамуша Орту.

"Также хочу выразить признательность за то, что Ваша страна на высоком уровне была представлена на проведенном недавно Саммите Движения неприсоединения. Этот форум был чрезвычайно успешным, он еще раз продемонстрировал солидарность между государствами-членами.

Хочу также поблагодарить за поддержку председательства Азербайджана и наших инициатив, направленных на укрепление сотрудничества между государствами-членами и защиту их интересов.

Наши страны находятся далеко друг от друга, однако считаю, что это не должно препятствовать сотрудничеству в различных сферах. Коль скоро осуществляется сотрудничество в политической плоскости, значит, нам необходимо рассмотреть возможности и в других сферах. Конечно, Ваш визит в Азербайджан создает возможность для обсуждения широкого спектра вопросов, представляющих взаимный интерес. Господин Президент, еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Желаю Вам приятного пребывания в Азербайджане",- сказал глава государства.