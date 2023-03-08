https://news.day.az/officialchronicle/1544508.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Международным женским днем - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Международным женским днем - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с Международным женским днем - 8 Марта.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Желаю каждой женщине крепкого здоровья, неиссякаемой любви, полных радости дней и счастья!"
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