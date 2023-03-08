https://news.day.az/officialchronicle/1544644.html Состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии в узком составе - ФОТО
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии в узком составе - ФОТО
8 марта после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом в узком составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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