https://news.day.az/officialchronicle/1544654.html Президенты Азербайджана и Латвии выступили с заявлениями для печати - ФОТО
Президенты Азербайджана и Латвии выступили с заявлениями для печати - ФОТО
8 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс выступили с заявлениями для печати.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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