Президенты Азербайджана и Латвии выступили с заявлениями для печати

8 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс выступили с заявлениями для печати.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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