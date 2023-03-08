Президент Ильхам Алиев: Азербайджан за время председательства оставил Движению неприсоединения очень хорошее наследие

Азербайджан за время председательства оставил Движению неприсоединения очень хорошее наследие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.

Новость обновляется