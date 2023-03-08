https://news.day.az/officialchronicle/1544675.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан за время председательства оставил Движению неприсоединения очень хорошее наследие
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан за время председательства оставил Движению неприсоединения очень хорошее наследие
Азербайджан за время председательства оставил Движению неприсоединения очень хорошее наследие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.
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