https://news.day.az/officialchronicle/1544679.html Президент Ильхам Алиев: Латвия и Азербайджан являются стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Латвия и Азербайджан являются стратегическими партнерами
Отношения между Латвией и Азербайджаном развиваются очень успешно. Наши страны являются стратегическими партнерами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
Подчеркнув, что несколько лет назад между двумя странами была подписана Декларация о стратегическом партнерстве, глава государства отметил: "Мы действительно действуем как стратегические партнеры".
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