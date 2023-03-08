Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний визит Президента Латвии является яркой демонстрацией нашего тесного сотрудничества

Между нами налажен очень активный политический диалог. Я совершил несколько визитов в Латвию, в том числе и официальных. Президенты Латвии несколько раз посещали Азербайджан. И, конечно, сегодняшний визит господина Президента является яркой демонстрацией нашего тесного сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Наша совместная экономическая комиссия функционирует очень активно и также регулярно проводит заседания", - отметил глава государства.