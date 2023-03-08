https://news.day.az/officialchronicle/1544690.html Президент Ильхам Алиев: Латвия играет важную роль в успешно развивающемся сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев: Латвия играет важную роль в успешно развивающемся сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном
Политический диалог и экономическое сотрудничество демонстрируют нашу взаимную политическую волю в установлении более тесных взаимоотношений между Азербайджаном и Латвией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
Глава государства отметил, что Латвия играет важную роль также и в сотрудничестве ЕС с Азербайджаном, которое развивается очень успешно.
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