Президент Ильхам Алиев: Латвия играет важную роль в успешно развивающемся сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном

Политический диалог и экономическое сотрудничество демонстрируют нашу взаимную политическую волю в установлении более тесных взаимоотношений между Азербайджаном и Латвией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Глава государства отметил, что Латвия играет важную роль также и в сотрудничестве ЕС с Азербайджаном, которое развивается очень успешно.