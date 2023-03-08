https://news.day.az/officialchronicle/1544693.html В ходе официального ланча состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии в расширенном составе
В ходе официального ланча состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии в расширенном составе
8 марта в ходе официального ланча состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Латвийской Республики Эгилса Левитса в расширенном составе.
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