В ходе официального ланча состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии в расширенном составе

8 марта в ходе официального ланча состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Латвийской Республики Эгилса Левитса в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.